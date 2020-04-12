2020-04-12T19:15:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Заокском и Коростовое: госпитализирован один человек с COVID-19

Продолжаем публиковать последние новости из Заокского и Коростово: 12 апреля осмотр прошли шесть человек. Одного с подозрением на коронавирус (подтвержденный в Москве) госпитализировали
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Заокском и Коростовое: госпитализирован один человек с COVID-19. Фото: опергруппа правительства Рязанской области.Коронавирус в Заокском и Коростовое: госпитализирован один человек с COVID-19. Фото: опергруппа правительства Рязанской области.
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12 апреля в ФАПе села Заокское осмотрели шесть человек, сообщает опергруппа рязанского правительства. Одного человека с предварительным диагнозом коронавирус, подтвержденного в Москве, госпитализировали. Ранее пациент находился на карантине дома в Заокском.

К настоящему времени из сельского поселения госпитализировали девять жителей. Остальные находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что часть жителей села Заокское отказываются от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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