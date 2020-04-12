12 Апр 2020 2020-04-12T19:15:10+03:00

Коронавирус в Заокском и Коростовое: госпитализирован один человек с COVID-19. Фото: опергруппа правительства Рязанской области.

Продолжаем публиковать последние новости из Заокского и Коростово: 12 апреля осмотр прошли шесть человек. Одного с подозрением на коронавирус (подтвержденный в Москве) госпитализировали

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12 апреля в ФАПе села Заокское осмотрели шесть человек, сообщает опергруппа рязанского правительства. Одного человека с предварительным диагнозом коронавирус, подтвержденного в Москве, госпитализировали. Ранее пациент находился на карантине дома в Заокском.

К настоящему времени из сельского поселения госпитализировали девять жителей. Остальные находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что часть жителей села Заокское отказываются от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU