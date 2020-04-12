2020-04-12T15:00:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Закоском и Коростове: жители поселения отказываются от госпитализации

Продолжаем публиковать последние новости из Заокского и Коростово: часть жителей села Заокское отказываются от госпитализации, хотя состояние их здоровья требует находиться им в больнице
Яков РЫКОВ
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Ситуация в Закоском и Коростове: жители поселения отказываются от госпитализации. Фото: опергруппа Рязанской области.Ситуация в Закоском и Коростове: жители поселения отказываются от госпитализации. Фото: опергруппа Рязанской области.
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В селе Заокское медицинские работники провели дополнительные подомовые обходы и замерили температуру 27 жителям. В сельском ФАПе осмотрели 22 человек. На дому – 7 человек. У них выявили обострения хронических заболеваний. Все люди, которые с ними контактировали, сдали тесты на анализы.

«Местные жители дали информацию примерно по трем десяткам домовладений, в которых проживают приезжающие на лето дачники. Кроме того, во время обходов установлено, что два человека не соблюдают режим самоизоляции, поскольку работают и проходят медосмотры на рабочем месте», - говорится в сообщении.

Кроме того, представители опергруппы, местные власти и волонтеры общались с жителями, которым по состоянию здоровья показана госпитализация. Но несмотря на это, некоторые из них отказались ехать в больницу.

Напомним, ранее в Заокском сельском поселении отменили карантин, но ограничительные меры остались, как и во всей Рязанской области (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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