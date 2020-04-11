Коронавирус в Рязани: из Заокского и Коростово госпитализированы 8 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T09:50:11+03:00

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В рязанских селах Заокское и Коростово 11 апреля в 12.00 будут сняты жесткие ограничительные меры, введенные ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.

По данным опергруппы по борьбе с COVID-19, в Заокском зарегистрировано 1109 человек, в Коростове – 522. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, 8-9 апреля в селах измерена температура у 986 человек – часть жителей отсутствовала. Госпитализировано 8 человек. Всего по состоянию на 10 апреля в Заокском сельском поселении зарегистрировали 17 подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19. Работа по обследованию местных жителей завершится к полудню субботу, 11 апреля.

У тех, кто имел контакты с заболевшими, взяты тест на COVID-19. У большинства заболевание протекает в легкой форме.

Ситуация находится на контроле медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU