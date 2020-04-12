Коронавирус в Рязани: в область из других регионов приехали 43 тысячи граждан

12 Апр 2020 2020-04-12T20:15:05+03:00

На контроле в районах области находятся 447 человек, все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях

Изменить размер текста: A A

12 апреля в районы Рязанской области из других регионов, а также из зарубежных стран приехали 42 тысячи 998 граждан. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.

Чтобы снизить риск завоза и распространения коронавируса в Рязани и области, с началом дачного сезона во всех населенных пунктах оперативные штабы ставят приезжих на учет (учет приезжих в Рязани ведется отдельно).

В настоящее время на контроле в районах области находятся 447 человек, все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 459 граждан его уже завершили, они здоровы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Правительство Рязанской области попросило не ходить в храмы на Пасху

А также воздержаться от посещения кладбищ (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU