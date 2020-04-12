Коронавирус в Рязани: в область из других регионов приехали 43 тысячи граждан
12 апреля в районы Рязанской области из других регионов, а также из зарубежных стран приехали 42 тысячи 998 граждан. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.
Чтобы снизить риск завоза и распространения коронавируса в Рязани и области, с началом дачного сезона во всех населенных пунктах оперативные штабы ставят приезжих на учет (учет приезжих в Рязани ведется отдельно).
В настоящее время на контроле в районах области находятся 447 человек, все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 459 граждан его уже завершили, они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU