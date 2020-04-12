12 Апр 2020 2020-04-12T13:06:55+03:00

Коронавирус в Рязани: шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ, трое – в тяжелом состоянии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости по коронавирусу в Рязани: количество зараженных и условно зараженных – 120 человек

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По данным на 12 апреля 12:00 в Рязани и области с подтвержденным и условно подтвержденным заболеванием коронавирус зарегистрировано 120 человек, из них 71 человек – с подтвержденным диагнозом, еще 49 человек ждут результатов анализов из Москвы.

Больше всего заболевших и условно зараженных в возрастной группе от 18 до 45 лет – это 54 человека.

Как сообщает министерство здравоохранения Рязанской области, среди больных коронавирусом в Рязани шесть человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Трое из них - в тяжелом состоянии.

Все пациенты находятся круглосуточным под наблюдением специалистов больницы имени Семашко.

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ИСТОЧНИК KP.RU