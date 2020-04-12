2020-04-12T13:06:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ, трое – в тяжелом состоянии

Последние новости по коронавирусу в Рязани: количество зараженных и условно зараженных – 120 человек
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Коронавирус в Рязани: шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ, трое – в тяжелом состоянии.Коронавирус в Рязани: шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ, трое – в тяжелом состоянии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным на 12 апреля 12:00 в Рязани и области с подтвержденным и условно подтвержденным заболеванием коронавирус зарегистрировано 120 человек, из них 71 человек – с подтвержденным диагнозом, еще 49 человек ждут результатов анализов из Москвы.

Больше всего заболевших и условно зараженных в возрастной группе от 18 до 45 лет – это 54 человека.

Как сообщает министерство здравоохранения Рязанской области, среди больных коронавирусом в Рязани шесть человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Трое из них - в тяжелом состоянии.

Все пациенты находятся круглосуточным под наблюдением специалистов больницы имени Семашко.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: семь детей заражены COVID-19. Анализы шестерых на подтверждении

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 12 апреля: увеличилось количество зараженных детей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани, ситуация на 12 апреля 16.00: под наблюдением находятся 780 человек
СК выясняет причину гибели 19-летней девушки в Сасовском районе
В понедельник в Рязани резко потеплеет до 16 градусов
Коронавирус в Закоском и Коростове: жители поселения отказываются от госпитализации
Коронавирус в Рязани, ситуация на 12 апреля 13.00: под наблюдением находятся 769 человек
Коронавирус в Рязани и области: список населенных пунктов, где выявили зараженных
Коронавирус в Рязани: шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ, трое – в тяжелом состоянии
Коронавирус в Рязани: семь детей заражены COVID-19. Анализы шестерых на подтверждении
Коронавирус в Рязани: еще 16 человек заражены инфекцией, всего 71
Второго рязанца взяли под арест за тонировку стекол автомобиля
Режим ограничения в Рязани: салоны красоты написали петицию губернатору Любимову
Коронавирус в Рязани, ситуация на 12 апреля 08.30: под наблюдением находятся 865 человек
Глава администрации Рязани извинилась перед семьей школьника за гнилые яблоки
Правительство Рязанской области попросило не ходить в храмы на Пасху
Режим ограничения в Рязани: губернатор разрешил работать парикмахерским
Въезд и выезд из рязанских сел Заокское и Коростово снова сделали свободным
Коронавирус в Рязани, ситуация на 11 апреля 13.30: под наблюдением находятся 798 человек
Врач рязанской ОКБ госпитализирован с пневмонией в БСМП
Митрополит Марк о коронавирусе, Содоме и Отечестве: Господь не погубит город, где найдется хотя бы 10 праведников