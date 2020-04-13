Коронавирус в Рязани и области: обновленный список населенных пунктов, где выявили зараженных

13 Апр 2020 2020-04-13T15:21:46+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области: название населенных пунктов, откуда приходит информация о зараженных коронавирусом

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Опергруппа опубликовала обновленный список (на 13 апреля 13:00) населенных пунктов, где выявили зараженных и условных зараженных в Рязани и Рязанской области. Всего таких людей – 128.

Районы и населенные пункты:

- Рязань – 51 (+3 человека в сравнении с 12 апреля);

- Заокское сельское поселение Рязанского района – 17;

- Скопинский район - 12: Павелец 5, Ильинка –5 , Клекотки – 1, Нагиши – 1;

- Скопин – 4;

- Захаровский район – 4: Безлычное - 3, Поливаново – 1;

- Рязанский район – 5: Дядьково -1, Абрютино – 3 (+2), Подвязье – 1;

- Михайлов – 7 (+3);

- Михайловский район – 4: Октябрьский – 2, Стрелецкие Выселки – 1, Первомайский – 1;

- Касимовский район – 2: Телебукино – 1, Щербатовка – 1;

- Касимов – 1;

- Рыбновский район – 4: Старое Батурино -1, Глебово -1, Горяйново – 2;

- Клепиковский район – 4: Аверкиево – 4;

- Спасск-Рязанский – 2;

- Сасовский район – 2: Фроловское – 1, Сотницыно – 1;

- Сасово – 1;

- Шацкий район – 1: Казачья Слобода – 1;

- Пронск – 1;

- Новомичуринск – 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU