Коронавирус в Рязани и области: обновленный список населенных пунктов, где выявили зараженных
Опергруппа опубликовала обновленный список (на 13 апреля 13:00) населенных пунктов, где выявили зараженных и условных зараженных в Рязани и Рязанской области. Всего таких людей – 128.
Районы и населенные пункты:
- Рязань – 51 (+3 человека в сравнении с 12 апреля);
- Заокское сельское поселение Рязанского района – 17;
- Скопинский район - 12: Павелец 5, Ильинка –5 , Клекотки – 1, Нагиши – 1;
- Скопин – 4;
- Захаровский район – 4: Безлычное - 3, Поливаново – 1;
- Рязанский район – 5: Дядьково -1, Абрютино – 3 (+2), Подвязье – 1;
- Михайлов – 7 (+3);
- Михайловский район – 4: Октябрьский – 2, Стрелецкие Выселки – 1, Первомайский – 1;
- Касимовский район – 2: Телебукино – 1, Щербатовка – 1;
- Касимов – 1;
- Рыбновский район – 4: Старое Батурино -1, Глебово -1, Горяйново – 2;
- Клепиковский район – 4: Аверкиево – 4;
- Спасск-Рязанский – 2;
- Сасовский район – 2: Фроловское – 1, Сотницыно – 1;
- Сасово – 1;
- Шацкий район – 1: Казачья Слобода – 1;
- Пронск – 1;
- Новомичуринск – 6.
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ИСТОЧНИК KP.RU