Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 8.00: под меднаблюдение поместили 33 человек
Опубликованы данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Рязанской области по состоянию на 8.30 13 апреля. Число подтвержденных случаев COVID-19 по сравнению с вечером предыдущего дня осталось прежним - 71. Еще 49 человек пока считаются условно зараженными – их положительные тесты находится на перепроверке в столичной лаборатории.
На 33 увеличилось число тех, кто помещен под медицинское наблюдение, вернувшись из заграничной поезди, после контакта с заболевшим или человеком с подозрением на COVID-19. Теперь их 813, в то время как 1833 гражданина обследование уже прошли.
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ИСТОЧНИК KP.RU