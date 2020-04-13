2020-04-13T09:08:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 8.00: под меднаблюдение поместили 33 человек

Последние новости по коронавирусу в Рязанской области: подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 остается в сумме 120
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликованы данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Рязанской области по состоянию на 8.30 13 апреля. Число подтвержденных случаев COVID-19 по сравнению с вечером предыдущего дня осталось прежним - 71. Еще 49 человек пока считаются условно зараженными – их положительные тесты находится на перепроверке в столичной лаборатории.

На 33 увеличилось число тех, кто помещен под медицинское наблюдение, вернувшись из заграничной поезди, после контакта с заболевшим или человеком с подозрением на COVID-19. Теперь их 813, в то время как 1833 гражданина обследование уже прошли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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