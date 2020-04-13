Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 13.00: под наблюдением 761 человек
Появились последние новости по коронавирусу в Рязани и области на 13 апреля 13:00. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в сравнении с утром 13 апреля осталось прежним - 89. Еще 39 человек пока считаются условно зараженными – их положительные тесты находится на перепроверке в столичной лаборатории.
В целом на 13 апреля 13:00 поступила информация о 2658 гражданах (+12 в сравнении с утром 13 апреля), прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 761 человека (-52). Прошли обследование 1897 граждан (+64). Все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU