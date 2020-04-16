2020-04-16T11:31:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: количество заразившихся увеличилось до 154

Анализы еще 31 человека находятся на подтверждении
Роман ДОРОФЕЕВ
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Согласно статистическим данным официального портала Стопкоронавирус.РФ за минувшие сутки в России был обновлен рекорд по количеству заразившихся COVID-19 – 3448 человек.

Значительно увеличилось количество заразившихся и в Рязанской области. По данным оперативной группы по распространению коронавирусной инфекции в Рязанской области, теперь таковых 154 человека (+38 человек за сутки).

Анализы еще 31 человека находятся на подтверждении. Таким образом, общее количество подтвержденных и условно подтвержденных случаев в Рязанской области составляет 185.

ИСТОЧНИК KP.RU

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