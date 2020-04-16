Коронавирус в Рязани: количество заразившихся увеличилось до 154
Согласно статистическим данным официального портала Стопкоронавирус.РФ за минувшие сутки в России был обновлен рекорд по количеству заразившихся COVID-19 – 3448 человек.
Значительно увеличилось количество заразившихся и в Рязанской области. По данным оперативной группы по распространению коронавирусной инфекции в Рязанской области, теперь таковых 154 человека (+38 человек за сутки).
Анализы еще 31 человека находятся на подтверждении. Таким образом, общее количество подтвержденных и условно подтвержденных случаев в Рязанской области составляет 185.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»