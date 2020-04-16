Коронавирус в Рязани: количество заразившихся увеличилось до 154

16 Апр 2020 2020-04-16T11:31:25+03:00

Анализы еще 31 человека находятся на подтверждении

Изменить размер текста: A A

Согласно статистическим данным официального портала Стопкоронавирус.РФ за минувшие сутки в России был обновлен рекорд по количеству заразившихся COVID-19 – 3448 человек.

Значительно увеличилось количество заразившихся и в Рязанской области. По данным оперативной группы по распространению коронавирусной инфекции в Рязанской области, теперь таковых 154 человека (+38 человек за сутки).

Анализы еще 31 человека находятся на подтверждении. Таким образом, общее количество подтвержденных и условно подтвержденных случаев в Рязанской области составляет 185.

ИСТОЧНИК KP.RU