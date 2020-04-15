Коронавирус в Рязани: областной центр по количеству заболевших начинает уходить в отрыв
По данным оперативной группы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области, на 15 апреля в регионе 157 человек сдали положительный тест на COVID-19.
Среди всех муниципальных образований лидирующие позиции предсказуемо занимает Рязань – здесь зарегистрировано 62 случая. Вторую строчку этого негативного рейтинга удерживают пригородные села Заокское и Коростово (Заокское сельское поселение), где на минувшей неделе некоторое время действовали жесткие ограничения. На третьем месте идет Скопинский район (не считая райцентр) – 12 случаев (Павелец - 4, Ильинка - 5 , Клекотки – 1, Нагиши – 1, Шелемишево – 1).
Далее идут:
- город Михайлов – 9;
- Захаровский район – 8 (Безлычное - 3, Смена – 3, Плахино – 1, Поливаново – 1);
- город Новомичуринск – 6;
- Рыбновский район – 6 (Горяйново – 2, Глебково – 2, Старое Батурино - 1, Глебово – 1);
- Рязанский район – 6 (Абрютино – 3, Дядьково -1, Подвязье – 1, Секиотово – 1);
- Клепиковский район – 4 (Аверкиево – 4);
- Михайловский район – 4 (Октябрьский – 2, Стрелецкие выселки – 1, Первомайский – 1);
- город Скопин – 4;
- город Спасск – 4;
- город Сасово – 3;
- город Касимов – 2;
- Касимовский район – 2 (Телебукино – 1, Щербатовка – 1);
- Сасовский район – 2 (Фроловское – 1, Сотницыно – 1);
- город Пронск – 1;
- город Рыбное – 1;
- Шацкий район – 1 (Казачья Слобода – 1).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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