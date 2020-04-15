Коронавирус в Рязани: областной центр по количеству заболевших начинает уходить в отрыв

15 Апр 2020 2020-04-15T21:50:56+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным оперативной группы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области, на 15 апреля в регионе 157 человек сдали положительный тест на COVID-19.

Среди всех муниципальных образований лидирующие позиции предсказуемо занимает Рязань – здесь зарегистрировано 62 случая. Вторую строчку этого негативного рейтинга удерживают пригородные села Заокское и Коростово (Заокское сельское поселение), где на минувшей неделе некоторое время действовали жесткие ограничения. На третьем месте идет Скопинский район (не считая райцентр) – 12 случаев (Павелец - 4, Ильинка - 5 , Клекотки – 1, Нагиши – 1, Шелемишево – 1).

Далее идут:

- город Михайлов – 9;

- Захаровский район – 8 (Безлычное - 3, Смена – 3, Плахино – 1, Поливаново – 1);

- город Новомичуринск – 6;

- Рыбновский район – 6 (Горяйново – 2, Глебково – 2, Старое Батурино - 1, Глебово – 1);

- Рязанский район – 6 (Абрютино – 3, Дядьково -1, Подвязье – 1, Секиотово – 1);

- Клепиковский район – 4 (Аверкиево – 4);

- Михайловский район – 4 (Октябрьский – 2, Стрелецкие выселки – 1, Первомайский – 1);

- город Скопин – 4;

- город Спасск – 4;

- город Сасово – 3;

- город Касимов – 2;

- Касимовский район – 2 (Телебукино – 1, Щербатовка – 1);

- Сасовский район – 2 (Фроловское – 1, Сотницыно – 1);

- город Пронск – 1;

- город Рыбное – 1;

- Шацкий район – 1 (Казачья Слобода – 1).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU