Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 16 апреля: 116 человек заражены, 41 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области.

Согласно последним новостям опергруппы по борьбе с коронавирусом, к 16 апреля 01:00 в Рязани и области 157 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 29 находятся в больницах (один из них ребенок 14 лет). Состояние пяти человек врачи оценивают как удовлетворительное, 18 человек - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся шесть пациентов, из них четверо в возрасте 58, 59, 66 и 89 лет - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

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16 апреля 01:00 – по данным опергруппы, в Рязани и области 157 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них, с подтвержденным диагнозом - 116 человек:

- от 18 до 45 лет — 52 человека;

- от 46 до 64 лет — 39 человек;

- от 65 до 80 лет — 11 человек;

- старше 80 лет — 2 человека;

- дети — 12 человек (2, 4, 8, 9, 11, 12 — 2 человека, 13 — 2 человека, 15, 16, 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозом - 41 человек:

- от 18 до 45 лет — 16 человек;

- от 46 до 64 лет — 17 человек;

- от 65 до 80 лет — 5 человек;

- старше 80 лет — 1 человек;

- дети — 2 человека (8, 16 лет).

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Всего коронавирусом в Рязани и Рязанской области на 16 апреля 01:00 заболели 157 человек, из них:

- Рязань – 62;

- Заокское сельское поселение Рязанского района – 20;

- Скопинский район - 12 (Павелец – 4, Ильинка - 5 , Клекотки – 1, Нагиши – 1, Шелемишево – 1);

- город Михайлов – 9;

- Захаровский район – 8 (Безлычное - 3, Смена – 3, Плахино – 1, Поливаново – 1);

- город Новомичуринск – 6;

- Рыбновский район – 6 (Горяйново – 2, Глебково – 2, Старое Батурино - 1, Глебово – 1);

- Рязанский район – 6 (Абрютино – 3, Дядьково -1, Подвязье – 1, Секиотово – 1);

- Клепиковский район – 4 (Аверкиево – 4);

- Михайловский район – 4 (Октябрьский – 2, Стрелецкие выселки – 1, Первомайский – 1);

- город Скопин – 4;

- город Спасск – 4;

- город Сасово – 3;

- город Касимов – 2;

- Касимовский район – 2 (Телебукино – 1, Щербатовка – 1);

- Сасовский район – 2 (Фроловское – 1, Сотницыно – 1);

- город Пронск – 1;

- город Рыбное – 1;

- Шацкий район – 1 (Казачья Слобода – 1).

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Пожалуй, главной новостью минувшего дня, связанной с COVID-19, стала информация о запрете посещения храмов до 30 апреля, в том числе в пасхальную ночь. В среду, 15 апреля, главный государственный санитарный врач по Рязанской области подписал постановление о введении дополнительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 руководителям религиозных организаций предписано до 30 апреля не допускать проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей, а также временно приостановить посещение гражданами культовых зданий и прилегающих территорий.

В это обстановке Рязанская епархия пошла навстречу своей пастве и сообщила, что священнослужители освятят пасхальную продукцию прямо на производствах. Соответственно после благословления рязанцы смогут купить (или заказать домой) уже освященную пасхальную продукцию. Список таких производств и торговых точек прилагается.

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В областной клинической больнице врачи-мужчины провели акцию «Коронавирус под ноль». Они максимально коротко остригли волосы и избавились от усов и бородок. Даже главный врач Дмитрий Хубезов распрощался с усами, которые уже стали частью «фирменного» стиля. В акции «Коронавирус под ноль» приняли участие более двадцати человек. Многие расстались с прическами прямо на рабочем месте, ведь в парикмахерскую сходить некогда, да и небезопасно.

Доктора понимают, что опасный вирус, который осел на волосах, может оказаться на руках, головном уборе или подушке. А это опасно не только для самого переносчика, но и для пациентов, его близких и коллег. Поэтому врачи в рязанской ОКБ приняли решение снизить риски.

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