Коронавирус в Рязани выявили у девятимесячного ребенка
В Рязанской области обновилась информация о возрасте заболевших коронавирусом (с учетом новых случаев) по состоянию на 16 апреля. Число подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 на момент публикации статистики от опергруппы - 185 человек (154 и 31 соответственно).
В числе тех, у кого за минувшие сутки выявили инфекцию, оказался 9-месячный малыш. Примерно в одно время с ним поступила информация о положительных тестах детей 2, 4 и 5 лет.
Подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция» еще у пяти человек из группы риска по возрасту (старше 65 лет). У них и людей с хроническими заболеваниями самый высокий риск тяжелого течения болезни.
Полная статистика представлена ниже (с предыдущей можно ознакомиться здесь).
Подтвержденные случаи:
- до 18 лет – 14 (возраст - 2, 4, 8, 9, 11, 12 (3 человека), 13 (2), 16 (2), 15 и 17 лет);
- 18-45 лет — 70;
- 46-64 лет — 52;
- 65-80 лет — 15;
- старше 80 лет — 3.
Условно подтвержденные (положительный тест на перепроверке):
- до 18 лет – 5 (возраст - 9 месяцев, 2, 4, 5 и 8 лет);
- 18-45 лет — 11;
- 46-64 лет — 10;
- 65-80 лет — 5.
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ИСТОЧНИК KP.RU