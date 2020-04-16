2020-04-16T16:39:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани выявили у девятимесячного ребенка

Подтвердился COVID-19 еще у пяти человек из группы риска по возрасту
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области обновилась информация о возрасте заболевших коронавирусом (с учетом новых случаев) по состоянию на 16 апреля. Число подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 на момент публикации статистики от опергруппы - 185 человек (154 и 31 соответственно).

В числе тех, у кого за минувшие сутки выявили инфекцию, оказался 9-месячный малыш. Примерно в одно время с ним поступила информация о положительных тестах детей 2, 4 и 5 лет.

Подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция» еще у пяти человек из группы риска по возрасту (старше 65 лет). У них и людей с хроническими заболеваниями самый высокий риск тяжелого течения болезни.

Полная статистика представлена ниже (с предыдущей можно ознакомиться здесь).

Подтвержденные случаи:

- до 18 лет – 14 (возраст - 2, 4, 8, 9, 11, 12 (3 человека), 13 (2), 16 (2), 15 и 17 лет);

- 18-45 лет — 70;

- 46-64 лет — 52;

- 65-80 лет — 15;

- старше 80 лет — 3.

Условно подтвержденные (положительный тест на перепроверке):

- до 18 лет – 5 (возраст - 9 месяцев, 2, 4, 5 и 8 лет);

- 18-45 лет — 11;

- 46-64 лет — 10;

- 65-80 лет — 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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