Коронавирус в Рязани: главврач ОКБ сбрил усы, чтобы активнее бороться с пандемией

15 Апр 2020 2020-04-15T18:08:15+03:00

Его примеру последовали коллеги-мужчины, они подстриглись «под машинку». Акция медиков так и называется «Коронавирус под ноль»

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Акцию в Областной клинической больнице назвали «Коронавирус под ноль»: мужчины-врачи остригают волосы максимально коротко и избавляются от растительности на лице. Даже главный врач Дмитрий Хубезов распрощался с усами, которые уже стали частью «фирменного» стиля. В акции «Коронавирус под ноль» приняли участие более двадцати человек. Многие расстались с прическами прямо на рабочем месте, ведь в парикмахерскую сходить некогда, да и небезопасно.

Все знают главврача ОКБ как мужчину со стильными усами. Фото: страница ВКонтакте.

Доктора понимают, что опасный вирус, который осел на волосах, может оказаться на руках, головном уборе или подушке. А это опасно не только для самого переносчика, но и для пациентов, его близких и коллег. Поэтому врачи в рязанской ОКБ приняли решение снизить риски. Они продолжат стричься «под ноль» до окончания пандемии - подчеркнули в сообществе регионального минздрава ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU