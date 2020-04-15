Четыре пациента с коронавирусом в Рязани подключены к ИВЛ

15 Апр 2020 2020-04-15T17:59:42+03:00

Четыре пациента с коронавирусом в Рязани по состоянию на 16.00 15 апреля подключены к ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего в тяжелом состоянии на 16.00 15 апреля находятся шесть человек с COVID-19

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В Рязанской области шесть пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Четверо – люди 58, 59, 66 и 89 лет – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Таковы данные региональной опергруппы на 16.00 15 апреля.

Всего в лечебных учреждениях Рязани находятся 29 человек с COVID-19, в том числе 14-летний ребенок. Состояние пяти госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное, 18 - как средней степени тяжести.

Остальные, у кого болезнь протекает в легкой форме, изолированы на «домашнем карантине», и за их самочувствием постоянно следят врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU