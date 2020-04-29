29 Апр 2020 2020-04-29T19:22:38+03:00

Передвижение по QR-коду в Рязани: цифровые пропуска необязательны, но лучше их оформить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Чиновники из опергруппы областного правительства ответили на часто задаваемые вопросы по цифровым пропускам с QR-кодом. Из ответов властей выходит, что в настоящее время пропуски с QR-кодом в Рязани необязательны. Цитируем вопросы-ответы:

— При каких условиях пропуска станут обязательными? Достижение какого-то уровня заболеваемости, темпов прироста, общего числа зараженных, смертности?

— На усмотрение оперштаба правительства Рязанской области.

— Из слов губернатора следует, что их [цифровые пропуска], возможно, не введут как обязательное условие, но лучше «заблаговременно оформить пропуска себе и близким». То есть, пропуска можно будет оформлять, но они не будут обязательными?

— Оформление пропусков станет обязательным после принятия соответствующего решения правительством Рязанской области.

Отметим, что опергруппа так же разъяснила, что делать гражданам, если у них нет возможности распечатать электронный пропуск или сохранить его на телефон (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU