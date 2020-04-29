29 Апр 2020 2020-04-29T05:53:22+03:00

Скончались еще двое рязанцев с положительным тестом на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официально от коронавируса в Рязанской области скончались три человека

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В Рязани скончались двое пациентов больниц с положительным тестом на коронавирус, сообщает опергруппа регионального правительства.

По данным чиновников, 78-летний мужчина умер от осложнений после перенесенного инфаркта, а смерть 71-летнего пенсионера установят после комплексного исследования гистологического материала.

Напомним, к настоящему времени в Рязанской области официально зарегистрированы три смертельных случая от коронавируса. Последним из умерших с положительным тестом на коронавирус стал мужчина, которого в тяжелом состоянии привезли в Рязань из Касимовской ЦРБ (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU