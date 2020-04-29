Скончались еще двое рязанцев с положительным тестом на коронавирус
В Рязани скончались двое пациентов больниц с положительным тестом на коронавирус, сообщает опергруппа регионального правительства.
По данным чиновников, 78-летний мужчина умер от осложнений после перенесенного инфаркта, а смерть 71-летнего пенсионера установят после комплексного исследования гистологического материала.
Напомним, к настоящему времени в Рязанской области официально зарегистрированы три смертельных случая от коронавируса. Последним из умерших с положительным тестом на коронавирус стал мужчина, которого в тяжелом состоянии привезли в Рязань из Касимовской ЦРБ (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 29 апреля
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 29 апреля 2020 года (информация обновляется).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU