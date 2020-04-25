В Рязани скончался четвертый пациент с диагнозом коронавирус
25 апреля в Рязани скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает оперативная рабочая группа. По данным чиновников, 66-летний мужчина умер в больнице имени Семашко.
«Пациент имел сопутствующие хронические заболевания. В больницу имени Семашко его перевели в тяжелом состоянии из Касимовской ЦРБ. Три недели он находился на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался», - говорится в сообщении.
Окончательную причину установят после патологоанатомического исследования.
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ИСТОЧНИК KP.RU