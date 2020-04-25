25 Апр 2020 2020-04-25T21:51:14+03:00

В Рязани скончался четвертый пациент с диагнозом коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу имени Семашко из Касимова. Три недели он находился на аппарате ИВЛ, но чуда не произошло

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25 апреля в Рязани скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает оперативная рабочая группа. По данным чиновников, 66-летний мужчина умер в больнице имени Семашко.

«Пациент имел сопутствующие хронические заболевания. В больницу имени Семашко его перевели в тяжелом состоянии из Касимовской ЦРБ. Три недели он находился на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался», - говорится в сообщении.

Окончательную причину установят после патологоанатомического исследования.

Напомним, ранее мы сообщали, что с начала пандемии в Рязани и Рязанской области умерли шесть человек с подозрением на коронавирус, но только трое из них войдут в трагическую статистку COVID-19 (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU