От коронавируса в Рязанской области умерли три человека
Коронавирусная инфекция будет указана как причина смерти у трех человек в Рязанской области. Об этом 24 марта региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий сообщил телеканалу ТКР.
Всего с начала пандемии умерли шесть рязанцев с подозрением на COVID-19, но половину этих случаев в печальную статистику коронавируса не внесут.
- При патологическом и гистологическом исследовании это заболевание подтверждено у трех пациентов, которые будут внесены в реестр умерших. Диагноз будет стоять «коронавирус». Чтобы люди понимали: есть носитель, но причина смерти может быть иная. Это может быть и инфаркт миокарда, и тромбоэмболия, и тогда именно эти заболевания являются ведущим, - пояснил Прилуцкий.
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ИСТОЧНИК KP.RU