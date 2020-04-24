От коронавируса в Рязанской области умерли три человека

24 Апр 2020 2020-04-24T23:27:55+03:00

Еще у трех пациентов с подозрением на COVID-19 ведущая причина смерти иная

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Коронавирусная инфекция будет указана как причина смерти у трех человек в Рязанской области. Об этом 24 марта региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий сообщил телеканалу ТКР.

Всего с начала пандемии умерли шесть рязанцев с подозрением на COVID-19, но половину этих случаев в печальную статистику коронавируса не внесут.

- При патологическом и гистологическом исследовании это заболевание подтверждено у трех пациентов, которые будут внесены в реестр умерших. Диагноз будет стоять «коронавирус». Чтобы люди понимали: есть носитель, но причина смерти может быть иная. Это может быть и инфаркт миокарда, и тромбоэмболия, и тогда именно эти заболевания являются ведущим, - пояснил Прилуцкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU