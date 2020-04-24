2020-04-24T23:27:55+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в Рязанской области умерли три человека

Еще у трех пациентов с подозрением на COVID-19 ведущая причина смерти иная
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Коронавирусная инфекция будет указана как причина смерти у трех человек в Рязанской области. Об этом 24 марта региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий сообщил телеканалу ТКР.

Всего с начала пандемии умерли шесть рязанцев с подозрением на COVID-19, но половину этих случаев в печальную статистику коронавируса не внесут.

- При патологическом и гистологическом исследовании это заболевание подтверждено у трех пациентов, которые будут внесены в реестр умерших. Диагноз будет стоять «коронавирус». Чтобы люди понимали: есть носитель, но причина смерти может быть иная. Это может быть и инфаркт миокарда, и тромбоэмболия, и тогда именно эти заболевания являются ведущим, - пояснил Прилуцкий.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В больницы Рязани госпитализировали 144 человек с коронавирусом

На 24 апреля в тяжелом состоянии 11 пациентов – на два больше, чем днем ранее (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От коронавируса в Рязанской области умерли три человека
Сотрудники рязанского УФСИН организовали доставку продуктов ветеранам и пожилым людям
«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов к участию в конкурсе «Юнкоры-2020»
Рязанская почта переходит на электронные извещения
ДТП с машиной Росгвардии в Рязани: два человека пострадали
Коронавирус в Рязани, ситуация на 24 апреля 16.00: под наблюдением 1455 человек
Сотрудник рязанской ИК, у которого обнаружили коронавирус, вылечился
Родителей рязанских школьников призвали высказаться о качестве сухпайков
Следующие аэрозольные дезинфекции в Рязани пройдут с 28 апреля по 1 мая
Рязанским журналистам тоже будут выдавать QR-коды
Коронавирус в Рязани: обновили данные по количеству зараженных в районах города
В больницы Рязани госпитализировали 144 человек с коронавирусом