В больницы Рязани госпитализировали 144 человек с коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T15:19:04+03:00

На 24 апреля в тяжелом состоянии 11 пациентов – на два больше, чем днем ранее

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На 12.00 24 апреля в больницах Рязани находятся 144 человека, у которых обнаружили коронавирус. Если сопоставлять с данными на 23 апреля, это на 23 человека больше, притом что шестерых за минувшие сутки выписали. Областная опергруппа рассказала о состоянии пациентов.

Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое (+2 по сравнению с четвергом). К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо – пациенты 58, 78 лет и двое по 66 лет. У 50 человек состояние удовлетворительное, у 83 – средней степени тяжести.

Напомним, лечением пациентов с COVID-19 занимаются только три медучреждения - ОКБ имени Семашко, БСМП и 11-я горбольница. В общей сложности у них есть возможность принять до 350 инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU