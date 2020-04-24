В больницы Рязани госпитализировали 144 человек с коронавирусом
На 12.00 24 апреля в больницах Рязани находятся 144 человека, у которых обнаружили коронавирус. Если сопоставлять с данными на 23 апреля, это на 23 человека больше, притом что шестерых за минувшие сутки выписали. Областная опергруппа рассказала о состоянии пациентов.
Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое (+2 по сравнению с четвергом). К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо – пациенты 58, 78 лет и двое по 66 лет. У 50 человек состояние удовлетворительное, у 83 – средней степени тяжести.
Напомним, лечением пациентов с COVID-19 занимаются только три медучреждения - ОКБ имени Семашко, БСМП и 11-я горбольница. В общей сложности у них есть возможность принять до 350 инфицированных.
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ИСТОЧНИК KP.RU