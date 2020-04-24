Коронавирус в Рязани: поправились и выписаны еще шесть человек
В пятницу, 24 апреля, опергруппа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила, что утром из рязанских больниц выписано еще шесть человек, перенесших коронавирусную инфекцию.
Общее количество пациентов, победивших COVID-19 в Рязанской области, увеличилось до 38 человек.
Отмечается также, что из них 21 пациент проходил лечение в больнице, у 17-ти болезнь протекала в легко форме – они находились на домашнем карантине под регулярным наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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