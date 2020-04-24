Коронавирус в Рязани: поправились и выписаны еще шесть человек

24 Апр 2020 2020-04-24T11:30:50+03:00

Общее количество пациентов, победивших COVID-19 в Рязанской области, увеличилось до 38

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 24 апреля, опергруппа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила, что утром из рязанских больниц выписано еще шесть человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

Общее количество пациентов, победивших COVID-19 в Рязанской области, увеличилось до 38 человек.

Отмечается также, что из них 21 пациент проходил лечение в больнице, у 17-ти болезнь протекала в легко форме – они находились на домашнем карантине под регулярным наблюдением врачей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области выявили 46 новых случаев коронавируса

Положительный тест на COVID-19 в регионе совокупно сдали 540 человек (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU