2020-04-24T11:23:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области выявили 46 новых случаев коронавируса

Положительный тест на COVID-19 в регионе совокупно сдали 540 человек
Антон КОНОВАЛОВ
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24 апреля появилась информация о 46 новых случаях коронавирусной инфекции в Рязанской области. Таким образом, положительный тест на COVID-19 совокупно сдали 540 человек. Результаты первичного тестирования 65 из них находятся на перепроверке, у остальных диагноз подтвержден.

Напомним, что в статистике остаются те, кто выздоровел. Таких по состоянию на 11.20 24 апреля значится 38 человек, притом на стационарном лечении находился 21 человек. 17 переболели, будучи на домашнем карантине, так как переносили COVID-19 в легкой форме, и госпитализация не требовалась.

Данные предоставлены областной оперативной группой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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