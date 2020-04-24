Рязанцам с коронавирусом на домашнем карантине не выдают лекарства

24 Апр 2020 2020-04-24T09:07:37+03:00

Медики назначают лечение и приходят только для забора анализов, а заказать необходимые препараты пациенты могут через волонтеров

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Оперативная группа по борьбе с COVID-19 объяснила, как в Рязанской области работают с пациентами, у которых заболевание протекает в легкой форме. Вопрос задала читательница «Комсомолки» из Шиловского района:

«Двое жителей почувствовали недомогание, кашель, температуру, после сдачи теста на короновирус диагноз подтвердился. Из-за того, что в больнице нет свободных мест сейчас, врачи отправили больных вирусом домой. Сказали сидеть дома, но никаких лекарств не предоставили. Родственники не могут принести лекарства, потому что тоже бояться заразиться. И как быть в этой ситуации?».

В оперативной группе опровергли информацию о дефиците коек - его нет сейчас и не было ранее. По информации министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, в регионе развернуто 350 коек для пациентов с коронавирусом, тогда как на лечении по состоянию на 23 апреля находился 121 пациент. Врачи принимают решение о госпитализации, исходя не из количества мест в больницах, а из состояния больного:

«При легких формах заболевания COVID-19 рекомендуется домашний карантин с обязательным врачебным контролем. Контроль осуществляется дистанционно, очно доктор приходит только для забора анализов. В случае ухудшения состояния пациента, он переводится в специализированное лечебное учреждение», - говорится в официальном ответе.

Что касается процесса лечения, то средства от COVID-19 пока не существует, а потому медики выписывают лекарства в зависимости от анамнеза, то есть от симптомов. Доставить медикаменты, как и необходимые товары, могут волонтеры. Для этого в каждом муниципальном образовании есть своя «горячая линия» (по ссылке - список), на которую и призывает обращаться опергруппа.

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ИСТОЧНИК KP.RU