Где есть коронавирус в Рязанской области: данные о географии COVID-19 на 24 апреля

24 Апр 2020 2020-04-24T13:58:13+03:00

Последние новости о распространении коронавируса: в Новомичуринске произошел скачок заболеваемости

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Появились актуальные на 24 апреля данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Всего по состоянию на 12.00 в регионе зарегистрировано 540 подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19.

В Рязани за сутки их стало на 38 больше (теперь 288). Скачок заболеваемости на 50% произошел в городе Новомичуринске (Пронский район), где положительный тест на COVID-19 сдали еще 6 человек.

Новые точки на областной карте коронавируса – населенные пункты Печерники (Михайловский район) и Завод Ветзоотехника (Рыбновский район). С полной статистикой опергруппы предлагаем ознакомиться ниже.

- в Рязани выявлено 288 (+38 в сравнении с 23 апреля) человек;

- в Рязанском районе - 41 (+2): Заокское сельское поселение - 24, Подвязье - 3, Варские - 1, Насурово - 2, Дядьково - 1, Тюшево - 2 (+1), Секиотово - 1, Рожок - 2, Абрютино - 3, Мурмино - 2 (+1);

- Касимовский район - 7 (+1): Телебукино - 2, Подлипки - 2, Клетино - 2 (+1), Щербатовка - 1;

- Касимов - 8 (+1);

- Михайловский район - 15 (+2): Октябрьский - 6, Стрелецкие Выселки - 3 (+1), Березово - 1, Козловка - 1, Красное - 1, Первомайский - 1, Фирюлевка - 1, Печерники - 1 (+1);

- Михайлов - 29 (+4);

- Сасовский район - 7: по одному человеку во Фроловском, Сотницыно, Гавриловском, Кузьминках, Молодежном, Алешине и Ракове);

- Сасово - 8;

- Скопинский район - 32 (+1): Павелец - 12, Ильинка - 7, Клекотки - 2, Побединка - 2, Березняги - 1, Нагиши - 1, Делехово - 1, Шелемишево - 1, Отрада - 2 (+1), Горлово - 1, Петрушино - 1, Успенское - 1;

- Скопин - 10;

- Рыбновский район - 18 (+2): Рыбное - 5 (+1), Глебково - 4, Горяйново - 3, Высокое - 2, Старое Батурино - 1, Пощупово - 1, Старолетово - 1, Завод Ветзоотехника - 1 (+1);

- Захаровский район - 8: Безлычное - 3, Смена - 3, Поливаново - 1, Плахино - 1;

- Клепиковский район - 11 (+5): Спас-Клепики - 2 (+1), Аверкиево - 4, Хараблино - 1, Криуша - 2(+2), Егорово - 1(+1), Кондаково - 1(+1);

- Шацкий район - 9: Шацк - 4, Казачья Слобода - 4, Лесное Конобеево - 1;

- Милославский район - 1: Бугровка - 1;

- Пронский район - 22 (+6): Пронск - 3, Новомичуринск - 18 (+6), Большая Погореловка -1;

- Путятинский район - 1: Глебово - 1;

- Спасский район - 7: Спасск-Рязанский - 7;

- Ряжский район - 4: Ряжск - 2, Петрово - 2;

- Чучково - 2;

- Шиловский район - 5 (+2): Шилово - 2 (+1), Лесной - 2(+1), Аделино - 1;

- Александро-Невский район - 1: Александро-Невский - 1;

- Ермишинский район: Ермишь - 1;

- Сараевский район - 5 (+1): Сараи - 1, Красная Вершина - 1, Бычки - 1, Мордово - 2 (+1).

ИСТОЧНИК KP.RU