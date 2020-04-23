2020-04-23T22:41:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: в больницах на лечении находятся более 120 зараженных людей

По последней информации минздрава, в тяжелом состоянии находятся девять пациентов, из них четверо - 58, 65, двое по 66 лет. Всех их подключили к аппаратам ИВЛ
Яков РЫКОВ
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Последние новости по коронавирусу в Рязани: в больницах на лечении находятся более 120 зараженных людей.Последние новости по коронавирусу в Рязани: в больницах на лечении находятся более 120 зараженных людей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По состоянию на 23 апреля в больницах Рязани на лечении находится на лечении 121 пациент с коронавирусом, в том числе семеро детей. Об этом сообщает оперативная группа.

По данным минздрава, состояние 41 пациента врачи оценивают как удовлетворительное, 71 человека - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся девять пациентов, из них четверо - 58, 65, двое по 66 лет. Всех их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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