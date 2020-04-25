Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 25 апреля: 475 - заражены, 65 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 25 апреля 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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Согласно актуальной на 25 апреля 1.00 информации, в Рязанской области зарегистрировано 475 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Еще 65 положительных по результатам первичных исследований тестов находятся на проверке у Роспотребнадзора.

В статистике COVID-19 остаются выздоровевшие пациенты, 24 апреля их стало 38, причем стационарное лечение проходил 21 пациент, а остальные переболели в легкой форме – на «домашнем карантине».

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К сожалению, в Рязанской области теперь приходится вести и печальную статистику летальных исходов. 24 апреля министр здравоохранения Андрей Прилуцкий заявил, что от коронавируса с начала пандемии скончались три человека.

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По последним данным на 25 апреля 1.00, в больницах находятся 144 пациента с COVID-19. Состояние 11 из них оценивается как тяжелое, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У 71 человека состояние средней тяжести, у 50 – удовлетворительное. Остальные изолированы в домашних условиях.

Кстати, опергруппа пояснила «Комсомолке», как в Рязанской области работают с теми инфицированными, кому госпитализация не требуется. Информацию о дефиците мест в больницах официальные лица опровергли (подробнее).

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Есть информация как о возрасте заболевших, так и о географии распространения коронавируса по Рязанской области. 78 случаев COVID-19 (подтвержденных и условно подтвержденных) приходятся на людей старше 65 лет, находящихся в группе риска. 50 пациентов – это дети, среди которых два 9-месячных и два годовалых малыша.

На карте коронавируса появляются все новые точки. 24 апреля это были Печерники (Михайловский район) и Завод Ветзоотехника (Рыбновский район). Особо на себя обращает внимание скачок заболеваемости в Новомичуринске (+6 случаев) и неутешительная динамика в Рязани (+38) (смотреть полную статистику).

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Самыми обсуждаемыми новостям 24 апреля стали две. Первая - это внедрение в Рязанской области системы пропусков по QR-коду. Стало известно, как такой пропуск получить. Оформляется он не для всех, а потому предлагаем ознакомиться с подробной новостью. Постановление правительства о пропускной системе вступит в силу с 27 апреля.

Также с 27 апреля власти Рязани намерены перейти на «разрывной» график движения общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы, в том числе коммерческие, будут выходить в рейс только по восемь часов в сутки: с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00.

Комментируя ограничения, глава администрации областного центра Елена Сорокина сослалась на опыт других городов. Мы сравнили, как подобные меры действуют в Волгограде, Туле, Калуге, Вологде, Новороссийске и Саранске (подробнее).