Коронавирус в Рязани: еще 64 человека заразились COVID-19
25 апреля в Рязани и области выявили еще 64 человека, зараженных коронавирусом, сообщает оперативная рабочая группа. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе заболевание коронавирусом подтвердилось у 539 человек. Еще 63 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 602 человека.
В настоящее время в Рязани и области от коронавируса излечились 38 человек, 21 из них находился на стационарном лечении и уже выписан. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине, под постоянным наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU