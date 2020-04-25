Коронавирус в Рязани: еще 64 человека заразились COVID-19

25 Апр 2020 2020-04-25T14:12:41+03:00

Новости по коронавирусу в Рязани на сегодня: 25 апреля выявили еще 63 человека, которые заразились коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязанской области выявили еще 63 случая заражения коронавирусом. Вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 602 человека

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25 апреля в Рязани и области выявили еще 64 человека, зараженных коронавирусом, сообщает оперативная рабочая группа. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе заболевание коронавирусом подтвердилось у 539 человек. Еще 63 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 602 человека.

В настоящее время в Рязани и области от коронавируса излечились 38 человек, 21 из них находился на стационарном лечении и уже выписан. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине, под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU