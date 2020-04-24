Сотрудник рязанской ИК, у которого обнаружили коронавирус, вылечился

24 Апр 2020 2020-04-24T17:47:01+03:00

Мужчина в очередной раз сдал тест, который показал отрицательный результат. В ближайшее время он сможет вернуться к работе

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Сотрудник исправительной колонии №5 УФСИН по Рязанской области у которого в начале месяца подтвердился коронавирус, выздоровел и сдал тест с отрицательным результатом. Об этом «Комсомолке» стало известно от источника знакомого с ситуацией.

Собеседник подчеркнул, что во время болезни, проходившей в легкой форме, мужчина находился у себя дома на самоизоляции. Пока он еще на больничном, но уже в ближайшее время сможет приступить к работе. Кроме того, как нам стало известно, все члены семьи сотрудника, также чувствуют себя удовлетворительно.

При этом «КП» сообщили, что больше ни у кого из осужденных и сотрудников ИК-5 коронавирус не обнаружили.

Напомним, в середине марта мужчина вернулся из поездки в Таиланд, а спустя полмесяца, 30-го числа, обратился в Скопинскую ЦРБ с высокой температурой.

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ИСТОЧНИК KP.RU