Рязань введет «разрывной» график транспорта после других городов. Как все работает там?

С 27 апреля в Рязани общественный транспорт переходит на «разрывной» график работы. Троллейбусы и автобусы, в том числе коммерческие, будут выходить в рейс только по восемь часов в сутки: с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, прокомментировала глава администрации областного центра Елена Сорокина:

«Такая система отработана во многих областных центрах – в Волгограде, Туле, Калуге, Вологде, Новороссийске, Саранске и других городах. В настоящих условиях без вынужденных мер не обойтись, они позволят сберечь здоровье и даже жизни граждан».

Мы решили проверить, как изменили работу общественного транспорта в упомянутых городах на самом деле.

Волгоград. Здесь общественный транспорт заменили специальными маршрутами – «для удобства сотрудников организаций и предприятий», которые продолжают работать. Все такие маршруты в будние дни работают как обычно, а «разрывной» график действует только в субботу и воскресенье: с 6.30 до 9.00 и с 16.30 до 20.00.

Тула. С 5.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00 общественный транспорт работает без изменений. В остальное время до 21.00 количество машин на маршрутах сокращается, но не до нуля, как хотят сделать в Рязани. Здесь власти исходят из «возможности соблюдения социальной дистанции».

Калуга. «Разрывной» график тоже присутствует, но он гораздо мягче: с 5.00 до 10.00 и с 16.00 до 00.00. Местные чиновники оговаривают, что основанная цель – это «обеспечение доставки сотрудников на системообразующие предприятия в условиях карантина».

Вологда. Администрация города объявила о сокращении пассажиропотока после введения режима самоизоляции в 3,5 раза. Автобусы здесь с 4 апреля курсируют с 6.00 до 9.00 и с 15.30 до 21.00, то есть утреннее окно еще скоротечней, а вот послеобеденно-вечернее гораздо шире.

В Новороссийске и Саранске все строже. В городе на Черном море общественной транспорт работает с 06.00 до 09.00 и с 17.00 до 20.00, в столице Мордовии – с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00.

Вернемся к Рязани. По состоянию на 23 апреля в городе зарегистрировали 250 подтвержденных и условно подтвержденных случаев коронавируса.

Елена Сорокина заверила, что «разрывной» график тщательно проработают, а для тех, кто будет испытывать из-за него затруднения, откроют «линии помощи». По этим линиям, как сообщила градоначальница, смогут получить консультации, в том числе, сотрудники и руководители предприятий и организаций.

- Дополнительно рязанцы смогут направлять свои обращения на электронную почту и через единое окно цифровой связи с населением. Подробная информация с номерами телефонов и электронной почтой будет размещена на официальном сайте городской администрации в ближайшее время, - пообещала Сорокина.

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