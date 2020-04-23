2020-04-23T20:25:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: в Октябрьском районе произошел резкий прирост зараженных

Последние новости по коронавирусу в Рязани. В каких районах города больше инфицированных людей
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Коронавирус в Рязани: в Октябрьском районе произошел резкий прирост зараженных.Коронавирус в Рязани: в Октябрьском районе произошел резкий прирост зараженных.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По последним данным оперативной группы регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 475 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 250 человек проживают в Рязани.

Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:

- в Московском районе зарегистрировано 92 (+11) случаев;

- в Октябрьском районе – 69 (+16) случай;

- в Железнодорожном районе – 64 (+14);

- в Советском районе – 25 (+11) случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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