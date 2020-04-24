24 Апр 2020 2020-04-24T16:09:04+03:00

Коронавирус в Рязани: обновили данные по количеству зараженных в районах города. Фото: Олег ЗОЛОТО

В каких районах Рязани больше инфицированных коронавирусом людей

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По последним данным оперативной группы регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 540 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 288 человек проживают в Рязани.

Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:

- в Московском районе зарегистрировано 100 (+8) случаев;

- в Октябрьском районе – 80 (+11) случаев;

- в Железнодорожном районе – 70 (+6);

- в Советском районе – 38 (+13) случаев заражения.

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Название районов и населенных пунктов, откуда приходит подробная информация о зараженных коронавирусом (информация обновляется).

ИСТОЧНИК KP.RU