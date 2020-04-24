Коронавирус в Рязани: обновили данные по количеству зараженных в районах города
По последним данным оперативной группы регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 540 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 288 человек проживают в Рязани.
Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:
- в Московском районе зарегистрировано 100 (+8) случаев;
- в Октябрьском районе – 80 (+11) случаев;
- в Железнодорожном районе – 70 (+6);
- в Советском районе – 38 (+13) случаев заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU