Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 29 апреля: 788 - заражены, 52 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 29 апреля 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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Начнем с общей статистики, актуальной на 01:00 29 апреля. В Рязанской области за истекшие сутки выявили еще 101 случай заражения коронавирусом, и, стало быть, с начала пандемии COVID-19 заразились 788 человек. Еще 52 положительных теста находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Суммарно с условно зараженными под контролем врачей находятся 840 жителей Рязани и области.

Довольно неплохо, что к 01:00 29 апреля уже выздоровели 64 рязанца, 47 из которых проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, и они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

Всего же к 01:00 29 апреля в Рязани и области зарегистрированы 4785 граждан, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 2078 человек. Уже прошли обследование 2707 жителей Рязанской области – все они здоровы.

Смертность от коронавируса в Рязанской области не критичная, но она существует . Региональный минздрав первоначально подтвердил три летальных исхода из-за инфекции. Затем стало известно о 66-летнем касмовце, который так и не смог справиться с COVID-19.

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К 01:00 29 апреля на региональной карте распространения коронавирусной инфекции появились новые точки. Причем, в райцентре Милославское за сутки зарегистрировали сразу четырех больных (смотрим полную статистику по количеству зараженных в районах Рязанской области).

Во избежание распространения коронавирусной инфекции на территории Рязанской области был создан еще один «карантинный» пост на дороге в Клепиковском районе.

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К 01:00 29 апреля нам стало известно, что из 840 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом «коронавирус» 463 живут в областном центре. Администрация города опубликовала последние данные. Так в Московском районе зарегистрировано 175 (+10) случаев; в Октябрьском – 116 (+3); в Железнодорожном – 105 (+9). Меньше всего больных COVID-19 оказалось в Советском районе – 67 (+10).

Есть статистические данные и о возрасте заболевших. По состоянию на 01:00 29 апреля коронавирусом в Рязанской области заразился 71 ребенок. Диагноз COVID-19 поставили 125 людям из группы риска (65 лет и старше).

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А теперь о медицинских работниках. 28 апреля стало известно, что на базе Областной клинической больницы в Рязани подготовили новую «красную зону» для приема пациентов с COVID-19. Ее отделили от «зеленой зоны» шлюзом и развернули 180 коек, в том числе 18 реанимационных. Новые площади будут задействованы в случае необходимости.

Региональный минздрав ответил на вопрос врача Станции скорой медицинской помощи Рязани Людмилы Лориной. По словам чиновников, деньги на ежемесячные выплаты медицинским работникам, которые контактируют с заболевшими коронавирусом, в Рязанскую область пока не поступили. Речь идет о 80 тыс. рублей для тех врачей, кто лечит пациентов с COVID-19, 50 тыс. рублей для фельдшеров, медсестер и врачей скорой помощи, а также о 25 тыс. рублей для младшего медперсонала и водителей «скорой».

Однако некоторые из «людей в белых халатах» почувствуют некоторую материальную помощь. Губернатор Николай Любимов распорядился выдать премии всем категориям медработников больницы имени Семашко, которая является форпостом борьбы с COVID-19. Сумма премиальных чуть меньше 12 тысяч рублей.

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Особого внимания заслуживает тема общественного транспорта в Рязани. Напомним, с 27 апреля власти ввели разделенный график движения. Тут же муниципальные и коммерческие перевозчики (на разрешенных маршрутах) стали работать исключительно в утренние и вечерние «окна»: с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Принимая решение, власти ссылались на опыт других городов, хотя он, как выяснилось, отличается (подробнее).

Как минимум недоработка в этом вопросе сказалась в этот же день – пассажиры выложили в соцсеть фото и видео про набитый людьми рязанский троллейбус – ни о какой социальной дистанции речь не идет. Ситуацию прокомментировали в администрации города. Дескать, прямой связи с новыми ограничениями нет, а виновата… диспетчерская служба.

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Завершим новостью, которая воспринимается двояко. Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни вплоть до 12 мая. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила опасения, что «майские праздники – это третий инкубационный период».