Коронавирус в Рязанской области: появился еще один пост дорожного контроля

28 Апр 2020 2020-04-28T19:36:36+03:00

Изменить размер текста: A A

С 27 апреля на сто шестьдесят втором километре автомобильной дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов начал работать пост контроля для проверки въезжающих в Рязанскую область. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».Эта мера введена для предотвращения проникновения коронавируса на территорию Клепиковского района.

28 апреля на посту в деревне Тюрвищи работали волонтеры, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Инспекторы ДПС проверяли у автовладельцев документы, а добровольцы измеряли температуру тела. Чаще всего приезжие, в большинстве своем – москвичи, говорили, что едут на дачу.

Как рассказала замглавы администрации Клепиковского района Елена Понкратова, до 30 апреля пост будет работать с 8 до 20 часов, а после этой даты – круглосуточно.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Под Касимовом случилось второе смертельное ДТП за два дня

Водитель «Газели» стал жертвой столкновения с сидельным тягачом (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU