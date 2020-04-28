Коронавирус в Рязанской области: появился еще один пост дорожного контроля
С 27 апреля на сто шестьдесят втором километре автомобильной дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов начал работать пост контроля для проверки въезжающих в Рязанскую область. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».Эта мера введена для предотвращения проникновения коронавируса на территорию Клепиковского района.
28 апреля на посту в деревне Тюрвищи работали волонтеры, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Инспекторы ДПС проверяли у автовладельцев документы, а добровольцы измеряли температуру тела. Чаще всего приезжие, в большинстве своем – москвичи, говорили, что едут на дачу.
Как рассказала замглавы администрации Клепиковского района Елена Понкратова, до 30 апреля пост будет работать с 8 до 20 часов, а после этой даты – круглосуточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU