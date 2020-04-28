2020-04-28T16:14:50+03:00
Происшествия

Под Касимовом случилось второе смертельное ДТП за два дня

Водитель «Газели» стал жертвой столкновения с сидельным тягачом
Антон КОНОВАЛОВ
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Под Касимовом случилось второе смертельное ДТП за два дня.Под Касимовом случилось второе смертельное ДТП за два дня.
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28 апреля в Касимовском районе в ДТП погиб 49-летний мужчина. Водитель «Газели» стал жертвой столкновения с сидельным тягачом International, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Рязанской области.

В ДТП погиб 49-летний мужчина.

В ДТП погиб 49-летний мужчина.

Авария случилась около 13.00 на 243 километре трассы «Москва-Егорьевск-Касимов». Тягачом управлял 69-летни мужчина.

Напомним, днем ранее в Касимовском районе на дороге «Нижний НовгородРяжск» погиб водитель Chevrolet Niva. Тогда тоже произошло столкновение с грузовиком.

Фатальным оказалось столкновение "Газели" с сидельным тягачом.

Фатальным оказалось столкновение "Газели" с сидельным тягачом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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