Под Касимовом случилось второе смертельное ДТП за два дня
Водитель «Газели» стал жертвой столкновения с сидельным тягачом
Под Касимовом случилось второе смертельное ДТП за два дня.
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28 апреля в Касимовском районе в ДТП погиб 49-летний мужчина. Водитель «Газели» стал жертвой столкновения с сидельным тягачом International, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Рязанской области.
В ДТП погиб 49-летний мужчина.
Авария случилась около 13.00 на 243 километре трассы «Москва-Егорьевск-Касимов». Тягачом управлял 69-летни мужчина.
Напомним, днем ранее в Касимовском районе на дороге «Нижний Новгород – Ряжск» погиб водитель Chevrolet Niva. Тогда тоже произошло столкновение с грузовиком.
Фатальным оказалось столкновение "Газели" с сидельным тягачом.
ИСТОЧНИК KP.RU