2020-04-28T19:13:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: медработников больницы имени Семашко поощрят

Губернатор Рязанской области подписал соответствующее распоряжение в отношении тех, кто борется с COVID-19
Иван АНТОНОВ
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Премии дадут "бойцам на передовой" борьбы с коронавирусом.Премии дадут "бойцам на передовой" борьбы с коронавирусом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники рязанской ОКБ имени Семашко за свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией получат дополнительные премии. Распоряжение опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

79 человек различных категорий медработников получат единовременную выплату в размере 11 тысяч 494 рублей. Напомним, что именно в этой больнице проходят лечение инфицированные коронавирусом.

А вот деньги на ежемесячные выплаты медицинским работникам, которые контактируют с заболевшими коронавирусом, в Рязанскую область пока не поступили. Об этом сообщил региональный минздрав, отвечая на вопрос врача ССМП Рязани Людмилы Лориной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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