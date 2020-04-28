Коронавирус в Рязани: медработников больницы имени Семашко поощрят

28 Апр 2020 2020-04-28T19:13:58+03:00

Премии дадут "бойцам на передовой" борьбы с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Рязанской области подписал соответствующее распоряжение в отношении тех, кто борется с COVID-19

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Сотрудники рязанской ОКБ имени Семашко за свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией получат дополнительные премии. Распоряжение опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

79 человек различных категорий медработников получат единовременную выплату в размере 11 тысяч 494 рублей. Напомним, что именно в этой больнице проходят лечение инфицированные коронавирусом.

А вот деньги на ежемесячные выплаты медицинским работникам, которые контактируют с заболевшими коронавирусом, в Рязанскую область пока не поступили. Об этом сообщил региональный минздрав, отвечая на вопрос врача ССМП Рязани Людмилы Лориной.

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ИСТОЧНИК KP.RU