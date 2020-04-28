2020-04-28T15:25:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав высказался о сроках «коронавирусных» выплат рязанским медикам

Судьбой обещанных денег озаботились врачи Городской станции скорой помощи
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Деньги на ежемесячные выплаты медицинским работникам, которые контактируют с заболевшими коронавирусом, в Рязанскую область пока не поступили. Об этом сообщил региональный минздрав, отвечая на вопрос врача Городской станции скорой помощи в Рязани Людмилы Лориной.

Речь идет о 80 тыс. рублей для тех врачей, кто лечит пациентов с COVID-19, 50 тыс. рублей для фельдшеров, медсестер и врачей скорой помощи, а также о 25 тыс. рублей для младшего медперсонала и водителей «скорой». О такой мере поддержки президент Владимир Путин объявил 8 апреля.

«В аванс эти деньги не были начислены. Когда мы их увидим на своих счетах?» – поинтересовалась женщина.

«Регионы ждут федеральный транш, в том числе и Рязанский. Надеемся, что в мае будет поступление», - откликнулся представитель исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елена Сорокина не стала тянуть с отключением отопления в Рязани
Количество зараженных коронавирусом в районах Рязани на 28 апреля
Под Касимовом случилось второе смертельное ДТП за два дня
Минздрав высказался о сроках «коронавирусных» выплат рязанским медикам
«Ростелеком» и ОНФ организовали горячую линию волонтеров #МыВместе
Под Рязанью задержали браконьера, застрелившего оленя
Обновились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области на 28 апреля
71 ребенок заразился коронавирусом в Рязанской области
На окраине Рязани заложили фундамент ведического храма
Коронавирусом в Рязани 28 апреля заразился еще 101 человек. Всего заболевших – 788
В рязанской ОКБ готовы принять 180 заболевших коронавирусом
Последний концерт Киркорова перед реконструкцией «Олимпийского» покажут по ТВ
Жителей Рязанской области вывезут из Узбекистана спецбортом
Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани
В девяти районах Рязанской области 28 апреля отключат электричество