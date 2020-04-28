Минздрав высказался о сроках «коронавирусных» выплат рязанским медикам

28 Апр 2020 2020-04-28T15:25:54+03:00

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Деньги на ежемесячные выплаты медицинским работникам, которые контактируют с заболевшими коронавирусом, в Рязанскую область пока не поступили. Об этом сообщил региональный минздрав, отвечая на вопрос врача Городской станции скорой помощи в Рязани Людмилы Лориной.

Речь идет о 80 тыс. рублей для тех врачей, кто лечит пациентов с COVID-19, 50 тыс. рублей для фельдшеров, медсестер и врачей скорой помощи, а также о 25 тыс. рублей для младшего медперсонала и водителей «скорой». О такой мере поддержки президент Владимир Путин объявил 8 апреля.

«В аванс эти деньги не были начислены. Когда мы их увидим на своих счетах?» – поинтересовалась женщина.

«Регионы ждут федеральный транш, в том числе и Рязанский. Надеемся, что в мае будет поступление», - откликнулся представитель исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU