В рязанской ОКБ готовы принять 180 заболевших коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T10:48:06+03:00

Там теперь есть «красная зона». Из общего числа коек 18 реанимационных

Изменить размер текста: A A

На базе Областной клинической больницы в Рязани подготовили «красную зону» для приема пациентов с COVID-19. Ее отделили от «зеленой зоны» шлюзом и развернули 180 коек, в том числе 18 реанимационных, сообщили «Комсомолке» в региональном минздраве.

Новые площади задействуют при необходимости, если не будет хватать существующих. Напомним, на минувшей неделе министр здравоохранения Андрей Прилуцкий докладывал губернатору о возможности принять 350 инфицированных (без учета новых коек). На тот момент в больницах, по официальным данным, находились 144 человека (затем 175) с коронавирусной инфекцией. Для борьбы с COVID-19 задействованы ОКБ имени Семашко, БСМП и 11-я горбольница.

В минздраве напомнили, что плановая госпитализация в медучреждениях Рязани отменена. Продолжает оказываться только экстренная и неотложная помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU