Коронавирус в Рязани: 11 пациентов в тяжелом состоянии, 6 – на ИВЛ

27 Апр 2020 2020-04-27T18:16:57+03:00

Изменить размер текста: A A

По последним данным на 27 апреля, в больницах Рязани находятся 175 заболевших новой коронавирусной инфекцией. У 55 из них состояние удовлетворительное, у 109 – средней степени тяжести. Информацией поделилась областная опергруппа по COVID-19.

Состояние 11 пациентов медики оценивают как тяжелое. Столько же было в пятницу, 24 апреля, однако за это время скончался 66-летний мужчина. Число людей, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось с четырех до шести: им 50, 58, 65, 66, 78 лет и 83 года.

Всего в Рязанской области зарегистрировано 788 подтвержденных и условно подтвержденных случаев коронавируса. Остальные инфицированные переносят болезнь в легкой форме и находятся на домашнем карантине под контролем специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU