2020-04-27T18:16:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: 11 пациентов в тяжелом состоянии, 6 – на ИВЛ

Областная опергруппа рассказала о состоянии заболевших COVID-19 в Рязанской области
Поделиться:
Изменить размер текста:

По последним данным на 27 апреля, в больницах Рязани находятся 175 заболевших новой коронавирусной инфекцией. У 55 из них состояние удовлетворительное, у 109 – средней степени тяжести. Информацией поделилась областная опергруппа по COVID-19.

Состояние 11 пациентов медики оценивают как тяжелое. Столько же было в пятницу, 24 апреля, однако за это время скончался 66-летний мужчина. Число людей, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось с четырех до шести: им 50, 58, 65, 66, 78 лет и 83 года.

Всего в Рязанской области зарегистрировано 788 подтвержденных и условно подтвержденных случаев коронавируса. Остальные инфицированные переносят болезнь в легкой форме и находятся на домашнем карантине под контролем специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Рязани не намерены отключать отопление до середины мая
Коронавирус в Рязани: 11 пациентов в тяжелом состоянии, 6 – на ИВЛ
Появилось видео с места убийства и расчленения женщины в Скопине
У рязанского «Водоканала» - новый и.о. директора
Коронавирус в Рязанской области: в каких районах 27 апреля выявили новые случаи
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 13.00: под наблюдением 1897 человек
«Рязаньгоргаз» выполнил техническое обслуживание оборудования Вечных огней
Минздрав объяснил отсутствие масок у рязанской бригады «скорой»
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Участник смертельного ДТП под Касимовом рассказал о случившемся
Появились подробности убийства в микрорайоне Канищево
В ДТП под Касимовом погиб мужчина
28 апреля в Рязани пройдет аэрозольная дезинфекция
Коронавирусом в Рязани заразились еще 85 человек. Всего заболевших – 687
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 08.30: под наблюдением 1929 человек
Пропуска с QR-кодом: как рязанцам получить пропуск с 27 апреля
Владыка Марк призвал рязанцев не ходить в храмы во время пандемии
Мэрия обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани