2020-04-29T16:40:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани анонсировали аэрозольную дезинфекцию 30 апреля

С 10.00 до 12.30 движение перекроют по двум улицам в Московском районе города
Антон КОНОВАЛОВ
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Во время дезинфекции горожан призвали не выходить на улицу. Фото: администрация Рязани.Во время дезинфекции горожан призвали не выходить на улицу. Фото: администрация Рязани.
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30 апреля в Рязани пройдет очередная дезинфекция улиц аэрозольным методом. Цель – борьба с распространением коронавирусной инфекции. Обработку проведут с помощью техники воинской части, которая базируется в Дягилеве.

На этот раз она выйдет на улицу Октябрьскую (от путепровода до Станкозаводской) и улицу Интернациональную (от «Телезавода» до Бирюзова).

Работы организуют по такому графику:

10.00 – перекрытие движения, проезд автомобилей-пылесосов;

11.00 – начало дезинфекции тепловыми машинами спецобработки;

12.30 – окончание работ, восстановление движения.

Админситрация Рязани обратилась к горожанам с просьбой не выходить на улицу во время дезинфекции и не парковать транспорт на маршруте спецтехники. Машины, которые будут мешать проезду колонны, намерены эвакуировать «на свободное место в радиусе 300 метров». Движение общественного транспорта, напомним, приостанавливается с 10.00 до 16.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Рязани анонсировали аэрозольную дезинфекцию 30 апреля
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