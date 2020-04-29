В Рязани анонсировали аэрозольную дезинфекцию 30 апреля
30 апреля в Рязани пройдет очередная дезинфекция улиц аэрозольным методом. Цель – борьба с распространением коронавирусной инфекции. Обработку проведут с помощью техники воинской части, которая базируется в Дягилеве.
На этот раз она выйдет на улицу Октябрьскую (от путепровода до Станкозаводской) и улицу Интернациональную (от «Телезавода» до Бирюзова).
Работы организуют по такому графику:
10.00 – перекрытие движения, проезд автомобилей-пылесосов;
11.00 – начало дезинфекции тепловыми машинами спецобработки;
12.30 – окончание работ, восстановление движения.
Админситрация Рязани обратилась к горожанам с просьбой не выходить на улицу во время дезинфекции и не парковать транспорт на маршруте спецтехники. Машины, которые будут мешать проезду колонны, намерены эвакуировать «на свободное место в радиусе 300 метров». Движение общественного транспорта, напомним, приостанавливается с 10.00 до 16.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU