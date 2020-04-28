2020-04-28T16:16:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в районах Рязани на 28 апреля

В каких районах Рязани больше инфицированных коронавирусом людей – последние данные
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в районах Рязани на 28 апреля.Количество зараженных коронавирусом в районах Рязани на 28 апреля.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

По последним данным оперативной группы на 28 апреля регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 840 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 463 человека проживают в Рязани.

Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:

- в Московском районе зарегистрировано 175 (+10) случаев;

- в Октябрьском районе – 116 (+3) случаев;

- в Железнодорожном районе – 105 (+9);

- в Советском районе – 67 (+10) случаев заражения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанской ОКБ готовы принять 180 заболевших коронавирусом

Там теперь есть «красная зона». Из общего числа коек 18 реанимационных (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елена Сорокина не стала тянуть с отключением отопления в Рязани
Количество зараженных коронавирусом в районах Рязани на 28 апреля
Под Касимовом случилось второе смертельное ДТП за два дня
Минздрав высказался о сроках «коронавирусных» выплат рязанским медикам
«Ростелеком» и ОНФ организовали горячую линию волонтеров #МыВместе
Под Рязанью задержали браконьера, застрелившего оленя
Обновились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области на 28 апреля
71 ребенок заразился коронавирусом в Рязанской области
На окраине Рязани заложили фундамент ведического храма
Коронавирусом в Рязани 28 апреля заразился еще 101 человек. Всего заболевших – 788
В рязанской ОКБ готовы принять 180 заболевших коронавирусом
Последний концерт Киркорова перед реконструкцией «Олимпийского» покажут по ТВ
Жителей Рязанской области вывезут из Узбекистана спецбортом
Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани
В девяти районах Рязанской области 28 апреля отключат электричество