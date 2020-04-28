28 Апр 2020 2020-04-28T16:16:50+03:00

Количество зараженных коронавирусом в районах Рязани на 28 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В каких районах Рязани больше инфицированных коронавирусом людей – последние данные

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По последним данным оперативной группы на 28 апреля регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 840 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 463 человека проживают в Рязани.

Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:

- в Московском районе зарегистрировано 175 (+10) случаев;

- в Октябрьском районе – 116 (+3) случаев;

- в Железнодорожном районе – 105 (+9);

- в Советском районе – 67 (+10) случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU