Количество зараженных коронавирусом в районах Рязани на 28 апреля
По последним данным оперативной группы на 28 апреля регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 840 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 463 человека проживают в Рязани.
Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:
- в Московском районе зарегистрировано 175 (+10) случаев;
- в Октябрьском районе – 116 (+3) случаев;
- в Железнодорожном районе – 105 (+9);
- в Советском районе – 67 (+10) случаев заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU