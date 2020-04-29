Коронавирус проник еще в восемь населенных пунктов Рязанской области

29 Апр 2020 2020-04-29T14:12:23+03:00

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По последним данным на 29 апреля, коронавирусную инфекцию впервые выявили еще в восьми населенных пунктах Рязанской области. Это Шумашь (Рязанский район), Малеево (Касимовский район), Костино (Рыбновский район), Павловка (Спасский район), Молькино (Клепиковский район), Мелихово (Чучковский район) и Боровок (Александро-Невский район), Новиково (Скопинский район).

В Милихово положительными оказались тесты на COVID-19 сразу у трех человек. Отметить также следует Скопинский район, где за сутки прибавилось пять инфицированных, и теперь это муниципальное образование даже без учета Скопина идет в списке эпидемически неблагополучных сразу за Рязанью и Рязанским районом. В Рязани, кстати, число подтвержденных и условно подтвержденных случаев коронавируса выросло на 18 и составило 481.

Полную статистику приводим ниже.

- Рязань – 481 (+18 в сравнении с 28 апреля) человек;

- Рязанский район – 62 (+1): Заокское сельское поселение – 27, Учхоз Стенькино – 5, Подвязье – 4, Абрютино - 3, Мурмино – 3, Рожок – 3, Дядьково – 2, Насурово – 2, Тюшево – 2, Поляны – 2, Варские - 1, Секиотово - 1 Алтухово -1, Дмитриевка – 1, Заборье – 1, Высокое – 1, Ялтуново – 1, Уляновка – 1, Шумашь – 1 (+1);

- Касимовский район – 9 (+1): Телебукино - 2, Подлипки - 2, Клетино - 2, Щербатовка – 2, Малеево – 1 (+1);

- Касимов – 12;

- Михайловский район – 21: Октябрьский – 7 (+1), Стрелецкие Выселки – 4 (+1), Березово - 1, Козловка - 1, Красное - 1, Первомайский - 1, Фирюлевка - 1, Печерники – 1, Виленка – 1, Фирюлевка – 1, Иваньково – 1 (+1), Ижеславль – 1 (+1), Покровское – 1 (+1);

- Михайлов – 33;

- Сасовский район – 10: Фроловское – 2, Гавриловское - 1, Кузьминки – 1, Молодежное – 1, Алешино – 1, Раково – 2, Сотницыно - 2;

- Сасово – 13;

- Скопинский район – 38 (+5): Павелец – 14 (+2), Ильинка - 7, Побединка – 4 (+2), Клекотки - 2, Отрада - 2, Горлово – 2, Березняги - 1, Нагиши - 1, Делехово - 1, Шелемишево - 1, Петрушино - 1, Успенское – 1, Новиково – 1 (+1);

- Скопин – 16 (+1);

- Рыбновский район – 19 (+1): Глебково - 4, Горяйново - 3, Старолетово – 2, Высокое – 3, Завод Ветзоотехника - 1; Старое Батурино - 1, Пощупово - 1, Зубово – 1, Новоселки – 1, Житово – 1, Костино – 1 (+1);

- Рыбное – 11 (+1);

- Захаровский район – 9: Безлычное - 3, Смена - 3, Поливаново - 1, Плахино – 1, Пупкино – 1;

- Захарово – 1;

- Клепиковский район – 16 (+1): Аверкиево – 5, Криуша - 2, Тума – 2, Егорово - 1, Кондаково – 1, Алексеево – 1, Натальино – 1, Первушкино – 1, Хараблино - 1, Молькино – 1 (+1);

- Спас-Клепики – 2;

- Шацкий район – 8 (+1): Казачья Слобода – 6 (+1), Лесное Конобеево – 1, Высокое – 1;

- Шацк – 6;

- Милославский район – 2: Бугровка – 1, Чернава – 1;

- Милославское – 4;

- Пронский район – 2: Большая Погореловка -1, Маклаковка – 1;

- Пронск – 6 (+1);

- Новомичуринск – 30 (+1);

- Путятинский район – 2: Глебово – 1, Строевское – 1;

- Спасский район – 1 (+1): Павловка – 1 (+1);

- Спасск-Рязанский - 7;

- Ряжский район – 5: Петрово – 2, Шереметьево – 2, Дегтяное – 1;

- Ряжск – 9 (+1);

- Чучковский район – 3 (+3): Мелихово – 3 (+3)

- Чучково – 4;

- Шиловский район – 5: Лесной – 4, Аделино - 1;

- Шилово – 7 (+1);

- Александро-Невский район – 1 (+1): Боровок – 1 (+1);

- Александро-Невский - 1;

- Ермишь - 1;

- Сараевский район – 16: Красный Озерок – 7, Мордово – 2, Красная Вершина - 1, Сысои – 2, Алексеевка – 1, Бычки - 1, Кривское -1, Новый Хутор – 1;

- Сараи – 4 (+2);

- Кораблинский район – 1: Кипчаково – 1;

- Сапожок – 1;

- Ухоловский район – 1: Поляки - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU