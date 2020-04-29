2020-04-29T13:48:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: всех приезжающих в регион отправят на 14-дневную самоизоляцию

На такой шаг руководство области пошло из-за усложнения обстановки с распространением COVID-19
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 29 апреля, стало известно, что всех гостей Рязанской области, в том числе тех, кто обладают пропусками, при въезде в наш регион поместят на 14-дневную самоизоляцию. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Передвижение автомобилей планируется отслеживать по камерам. С 30 апреля на всех дорогах круглосуточно начнут действовать карантинные посты.

На такой шаг руководство области пошло из-за усложнения обстановки с распространением COVID-19.

Напомним, что на 29 апреля в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 числятся 880 человек – 64 из них уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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