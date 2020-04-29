В Рязанской области за сутки подтвердили 52 случая коронавируса

29 Апр 2020 2020-04-29T11:08:35+03:00

Число зараженных и условно зараженных COVID-19 в регионе достигло 880

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29 апреля около 11.00 стало известно о 52 новых случаях коронавируса в Рязанской области. Официальное число заболевших (с учетом выздоровевших и умерших) – 840 человек.

Это люди, у которых диагноз COVID-19 подтвердился. Еще 40 человек тоже сдали положительный тест на коронавирус, однако результаты их анализов пока находятся на перепроверке в Роспотребнадзоре.

Таким образом, подтвержденных и условно подтвержденных случаев новой инфекции стало 880, то есть фактически за сутки их выявили 40.

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ИСТОЧНИК KP.RU