2020-04-29T07:58:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Из США вылетел самолет с жителями Рязанской области на борту

Сотни людей застряли в Штатах из-за закрытых границ в связи с распространением коронавируса
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Из США вылетел самолет с жителями Рязанской области.Из США вылетел самолет с жителями Рязанской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

29 апреля из нью-йоркского аэропорта JFK вылетели на родину более 300 россиян, в том числе – жителей Рязанской области. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на генконсульство.

Отмечается, что среди россиян - 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США, но из-за закрытых границ в связи с коронавирусом застряли в Штатах.

Напомним, ранее сообщалось, что россиян, в числе которых есть жители Рязанской области, доставят спецбортом в Москву из Узбекистана (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанка застряла в Японии из-за коронавируса и не может улететь на родину

Женщина страдает хроническим заболеваниями, лекарств практически не осталось, а медицинская страховка заканчивается. Когда вернется на родину – неизвестно (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанских электричках «Экспресс» обнаружили серьезные нарушения
«Меня привезли в Рязань, в номер, где даже кровати не было». Армянский легкоатлет вспомнил, как готовился к чемпионату Европы
Из США вылетел самолет с жителями Рязанской области на борту
В Рязани скончался известный проектировщик, почетный строитель РФ Кирилл Еременко
Скончались еще двое рязанцев с положительным тестом на коронавирус
Песня, написанная рязанками ко Дню Победы, собрала в соцсетях тысячи просмотров
Коронавирус в Рязанской области: появился еще один пост дорожного контроля
Коронавирус в Рязани: медработников больницы имени Семашко поощрят
РНПК подтвердила соответствие европейскому стандарту в производстве авиатоплива
Российские медики, борющиеся с коронавирусом, получат продуктовые наборы
Продление нерабочей недели в Рязани до 11 мая: случится ли еще инкубационный период
Коронавирус в Рязани, ситуация на 28 апреля 16.00: под наблюдением 2078 человек
Елена Сорокина не стала тянуть с отключением отопления в Рязани
Количество зараженных коронавирусом в районах Рязани на 28 апреля
Под Касимовом случилось второе смертельное ДТП за два дня
Минздрав высказался о сроках «коронавирусных» выплат рязанским медикам
«Ростелеком» и ОНФ организовали горячую линию волонтеров #МыВместе
Под Рязанью задержали браконьера, застрелившего оленя
Обновились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области на 28 апреля
71 ребенок заразился коронавирусом в Рязанской области
На окраине Рязани заложили фундамент ведического храма
Коронавирусом в Рязани 28 апреля заразился еще 101 человек. Всего заболевших – 788
В рязанской ОКБ готовы принять 180 заболевших коронавирусом
Последний концерт Киркорова перед реконструкцией «Олимпийского» покажут по ТВ
Жителей Рязанской области вывезут из Узбекистана спецбортом
Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани
В девяти районах Рязанской области 28 апреля отключат электричество