Из США вылетел самолет с жителями Рязанской области на борту
29 апреля из нью-йоркского аэропорта JFK вылетели на родину более 300 россиян, в том числе – жителей Рязанской области. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на генконсульство.
Отмечается, что среди россиян - 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США, но из-за закрытых границ в связи с коронавирусом застряли в Штатах.
Напомним, ранее сообщалось, что россиян, в числе которых есть жители Рязанской области, доставят спецбортом в Москву из Узбекистана (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU