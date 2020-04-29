Из США вылетел самолет с жителями Рязанской области на борту

29 Апр 2020 2020-04-29T07:58:11+03:00

Из США вылетел самолет с жителями Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотни людей застряли в Штатах из-за закрытых границ в связи с распространением коронавируса

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29 апреля из нью-йоркского аэропорта JFK вылетели на родину более 300 россиян, в том числе – жителей Рязанской области. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на генконсульство.

Отмечается, что среди россиян - 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США, но из-за закрытых границ в связи с коронавирусом застряли в Штатах.

Напомним, ранее сообщалось, что россиян, в числе которых есть жители Рязанской области, доставят спецбортом в Москву из Узбекистана (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU