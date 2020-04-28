Жителей Рязанской области вывезут из Узбекистана спецбортом

28 Апр 2020 2020-04-28T09:02:43+03:00

Перелет из Ташкента в Москву запланирован на 29 апреля

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Из Узбекистана специальным чартерным рейсом вывезут граждан России, сообщает Минкомсвязи РФ. Перелет возможен только для жителей Рязанской области, а также Москвы и Подмосковья, Калужской, Смоленской и других регионов ЦФО.

Вылет самолета по маршруту Ташкент – Москва (SDM4602) запланирован на 29 апреля в 02:45 по ташкентскому времени.

Для того, чтобы зарегистрироваться на рейс, необходимо заполнить специальную форму на портале «Госуслуг». Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации.

«Если у человека был билет на рейс любой российской авиакомпании, и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях - на платной основе», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU