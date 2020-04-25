2020-04-25T12:15:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Пожилая рязанка застряла в Японии из-за коронавируса и не может улететь на родину

Женщина страдает хроническим заболеваниями, лекарств практически не осталось, а медицинская страховка заканчивается
Александр РАДЫГИН
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Пожилая рязанка застряла в Японии из-за коронавируса и не может улететь на родину.Пожилая рязанка застряла в Японии из-за коронавируса и не может улететь на родину.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Пенсионерка из Рязани никак не может уехать из Японии, сообщают наши коллеги из kp.ru. По словам 67-летней женщины, она находится в Токио, у нее хронические заболевания, а лекарства заканчиваются.

— Заполнила все заявления на госуслугах, медстраховка, оформленная в России, истекает, — рассказывает рязанка. — Москвичей возвращают на родину одними рейсами, жителей Урала и Поволжья – другими. Но я из Рязани… И как мне улетать, никто точно сказать не может.

Отметим, что в настоящее время пропускная способность аэропортов ограничена. Московский авиаузел может принять не более 500 человек в сутки, региональные — не более 200. Это связано с необходимостью многоступенчатых процедур медицинского контроля прибывающих, которые так просто не обеспечишь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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