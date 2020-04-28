2020-04-28T12:33:19+03:00
Коронавирус Covid-19

71 ребенок заразился коронавирусом в Рязанской области

По состоянию на 28 апреля диагноз COVID-19 подтвердился у 122 людей из группы риска по возрасту
Антон КОНОВАЛОВ
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По состоянию на 12.00 28 апреля в Рязанской области положительный тест на коронавирус сдал 71 ребенок в возрасте от 9 месяцев до 17 лет. У 66 несовершеннолетних заболевание COVID-19 уже подтвердилось, анализы еще пяти находятся на повторной проверке Роспотребнадзора.

Согласно обновленным данным о возрастной структуре заболевших, окончательный диагноз за сутки поставили 10 пациентам старше 65 лет, в том числе двум старше 80. Еще три пожилых человека пока находятся в статусе «условно зараженных». Именно представители старшего поколения подвергаются наибольшему риску осложнений при коронавирусной инфекции.

Полная статистика выглядит следующим образом.

Люди с подтвержденным диагнозом COVID-19 (788 человек, +101 за сутки):

- до 18 лет – 66 (+10), в т.ч. 12 в возрасте до 3 лет;

- 18-45 лет – 321 (+43);

- 46-64 года – 279 (+38);

- 65-80 лет – 103 (+8)

- старше 80 лет – 19 (+2).

Люди с условно подтвержденным диагнозом COVID-19 (52):

- до 18 лет – 5;

- 18-45 лет – 30;

- 46-64 года – 14;

- 65-80 лет – 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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