71 ребенок заразился коронавирусом в Рязанской области
По состоянию на 12.00 28 апреля в Рязанской области положительный тест на коронавирус сдал 71 ребенок в возрасте от 9 месяцев до 17 лет. У 66 несовершеннолетних заболевание COVID-19 уже подтвердилось, анализы еще пяти находятся на повторной проверке Роспотребнадзора.
Согласно обновленным данным о возрастной структуре заболевших, окончательный диагноз за сутки поставили 10 пациентам старше 65 лет, в том числе двум старше 80. Еще три пожилых человека пока находятся в статусе «условно зараженных». Именно представители старшего поколения подвергаются наибольшему риску осложнений при коронавирусной инфекции.
Полная статистика выглядит следующим образом.
Люди с подтвержденным диагнозом COVID-19 (788 человек, +101 за сутки):
- до 18 лет – 66 (+10), в т.ч. 12 в возрасте до 3 лет;
- 18-45 лет – 321 (+43);
- 46-64 года – 279 (+38);
- 65-80 лет – 103 (+8)
- старше 80 лет – 19 (+2).
Люди с условно подтвержденным диагнозом COVID-19 (52):
- до 18 лет – 5;
- 18-45 лет – 30;
- 46-64 года – 14;
- 65-80 лет – 3.
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ИСТОЧНИК KP.RU