Коронавирусом в Рязани 28 апреля заразился еще 101 человек. Всего заболевших – 788
28 апреля в Рязани и области выявили еще 101 случай заражения коронавирусом, сообщает опергруппа регионального правительства. Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 788 человек. Еще 52 положительных тестов находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 840 человек.
Кроме того, к настоящему времени в Рязани и области выздоровели 57 человек, 40 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU