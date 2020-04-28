Коронавирусом в Рязани 28 апреля заразился еще 101 человек. Всего заболевших – 788

28 Апр 2020 2020-04-28T11:14:39+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 28 апреля: заразились еще 101 человек. Всего заболевших – 788 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Последние новости о коронавирусе в Рязанской области на 28 апреля: вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 788 человек

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28 апреля в Рязани и области выявили еще 101 случай заражения коронавирусом, сообщает опергруппа регионального правительства. Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 788 человек. Еще 52 положительных тестов находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 840 человек.

Кроме того, к настоящему времени в Рязани и области выздоровели 57 человек, 40 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU