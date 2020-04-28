Российские медики, борющиеся с коронавирусом, получат продуктовые наборы

28 Апр 2020 2020-04-28T19:03:06+03:00

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Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак 27 апреля во время онлайн совещания с регионами рассказал об обеспечении медиков продуктами в условиях пандемии коронавируса.

— Врачи работают на передовой борьбы с коронавирусом. Резко возросла нагрузка, многие из них работают без выходных, сутками, буквально на износ. И каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других, – отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» в рамках акции #СпасибоВрачам в регионах предоставила медицинским учреждениям новые машины. Кроме того, учреждениям здравоохранения как силами волонтеров, так и по личной инициативе партийцев помогают со средствами индивидуальной защиты.

В ходе совещания обсуждался вопрос обеспечения медиков питанием. Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» договорилась с одной из крупнейших розничных сетей России «Магнит» о предоставлении продуктовых наборов медикам.

— В рамках программы партия и «Магнит» будут формировать и доставлять наборы к чаю в больницы и поликлиники, где лечат больных с коронавирусом. В общей сложности ими обеспечат 360 тысяч врачей и медицинских работников по всей стране. Тех, кто сейчас находится на переднем крае борьбы с этим опасным заболеванием, – резюмировал Андрей Турчак.

В Рязанской области накануне День скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля, помощники члена фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елены Митиной поздравили сотрудников отделений скорой помощи в Кораблинском, Ряжском и Скопинском районах. Им были переданы продуктовые наборы для праздничного чаепития.

— Медицинские работники, находящимся на переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией, нуждаются в поддержке. В настоящее время силами регионального отделения партии «Единая Россия» совместно с одной из крупнейших розничных сетей России формируются 550 продуктовых наборов для врачей, — рассказала руководитель рязанского регионального волонтерского центра «Единой России» Елена Волкова.

Она добавила, что собственные проекты по поддержке врачей и медсестер реализует и социально ответственный бизнес. Например, члены Ассоциации предпринимателей Рязанской области бесплатно готовят и доставляют более 130 обедов врачам в больницу имени Н. А. Семашко, больницу скорой медицинской помощи, а также волонтерам, которые работают в сall-центре.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU