2020-04-27T23:03:21+03:00
Коронавирус Covid-19

После введения «разрывного» графика рязанцы забили троллейбус до отказа

Ситуацию прокомментировали в администрации города. Ошибку признали только за диспетчерской службой [видео]
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Фото: vk.com/rzn_life_vkФото: vk.com/rzn_life_vk
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27 апреля, когда в Рязани начал действовать «разрывной» график общественного транспорта, люди заполнили троллейбус №1 до отказа. В группе RZN LIFE появились фотографии и видео, которые наглядно демонстрируют: ни о какой социальной дистанции в данном случае речи не идет.

Час пик во время пандемии коронавируса в Рязани.

«О каких мерах предотвращения коронавируса мы говорим, если каждая из этих мер, только лишь приводит к усложнению ситуации с пандемией?!», - возмутился автор.

Спустя какое-то время на публикацию отреагировали в администрации города.

«Сбой <…> произошёл по причине недочета в планировании графика движения в диспетчерской службе УРТ, также причиной послужило одномоментный выход на остановочный пункт работников близлежащего предприятия», - заявили чиновники

Дескать, прямой связи с новыми ограничениями и нет вовсе. Меж тем, напомним, муниципальные и коммерческие перевозчики (на разрешенных маршрутах) стали работать исключительно в утренние и вечерние «окна»: с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Пока администрация открыла лишь «линии помощи» для обращений по поводу транспортной доступности предприятий, которые продолжают работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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