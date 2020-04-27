После введения «разрывного» графика рязанцы забили троллейбус до отказа

27 Апр 2020 2020-04-27T23:03:21+03:00

Ситуацию прокомментировали в администрации города. Ошибку признали только за диспетчерской службой [видео]

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27 апреля, когда в Рязани начал действовать «разрывной» график общественного транспорта, люди заполнили троллейбус №1 до отказа. В группе RZN LIFE появились фотографии и видео, которые наглядно демонстрируют: ни о какой социальной дистанции в данном случае речи не идет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/775815" frameborder="0"></iframe> Час пик во время пандемии коронавируса в Рязани.

«О каких мерах предотвращения коронавируса мы говорим, если каждая из этих мер, только лишь приводит к усложнению ситуации с пандемией?!», - возмутился автор.

Спустя какое-то время на публикацию отреагировали в администрации города.

«Сбой <…> произошёл по причине недочета в планировании графика движения в диспетчерской службе УРТ, также причиной послужило одномоментный выход на остановочный пункт работников близлежащего предприятия», - заявили чиновники

Дескать, прямой связи с новыми ограничениями и нет вовсе. Меж тем, напомним, муниципальные и коммерческие перевозчики (на разрешенных маршрутах) стали работать исключительно в утренние и вечерние «окна»: с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Пока администрация открыла лишь «линии помощи» для обращений по поводу транспортной доступности предприятий, которые продолжают работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU