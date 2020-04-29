2020-04-29T22:26:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: 29 апреля скончался 70-летний мужчина с COVID-19

Окончательную причину смерти установят патологоанатомы
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 29 апреля, в одной из рязанских больниц скончался 70-летний мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Опергруппа по борьбе с распространением COVID-19 сообщает, что пациент имел сопутствующее хроническое заболевание. Врачи долгое время поддерживали его в стабильном состоянии, но болезнь все же оказалась сильнее.

Окончательная причина смерти станет известна после патологоанатомического исследования.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: из 258 госпитализированных 24 находятся в тяжелом состоянии

Опергруппа отчиталась о состоянии заболевших рязанцев (подробности).

Скончались еще двое рязанцев с положительным тестом на коронавирус

Официально от коронавируса в Рязанской области скончались три человека (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: 29 апреля скончался 70-летний мужчина с COVID-19
Коронавирус в Рязани: губернатор попросил не приезжать в Рязанскую область
Передвижение по QR-коду в Рязани: цифровые пропуска необязательны, но лучше их оформить
Коронавирус в Рязани: в магазинах и в общественном транспорте теперь только в масках
Передвижение по QR-коду в Рязани: если пропуска нет, подойдет паспорт
В Рязани на улице Горького столкнулись Lada и Niva Chevrolet
Коронавирус в Рязани: из 258 госпитализированных 24 находятся в тяжелом состоянии
В Рязани открылась еще одна лаборатория по диагностике COVID-19
В Рязани анонсировали аэрозольную дезинфекцию 30 апреля
VELLCOM предоставляет повышенные гарантии на новый дом
Под Рязанью ремонтируют дорогу за 18 млн рублей к поселку Новоселки
«Ростелеком» выступил генеральным партнером конкурса по компьютерной безопасности в Рязани
Коронавирус проник еще в восемь населенных пунктов Рязанской области
«Ростелеком» и Яндекс установили видеонаблюдение за погодой в Рязани
В Рязани закрыли сквозной проезд по улице Гоголя
В Шиловском районе мордовская легковушка «догнала» фуру
Участники праймериз «Единой России» откликнулись на обращение волонтеров
Коронавирус в Рязани: всех приезжающих в регион отправят на 14-дневную самоизоляцию
Коронавирус в Рязани: горожане вновь попали в автобусную давку
Официально: рязанские школьники будут учиться 6, 7 и 8 мая
В Рязанской области за сутки подтвердили 52 случая коронавируса
В рязанские больницы закупят моноблоки на 200 млн рублей
В рязанских электричках «Экспресс» обнаружили серьезные нарушения
«Меня привезли в Рязань, в номер, где даже кровати не было». Армянский легкоатлет вспомнил, как готовился к чемпионату Европы
Из США вылетел самолет с жителями Рязанской области на борту
В Рязани скончался известный проектировщик, почетный строитель РФ Кирилл Еременко
Скончались еще двое рязанцев с положительным тестом на коронавирус
Песня, написанная рязанками ко Дню Победы, собрала в соцсетях тысячи просмотров
Коронавирус в Рязанской области: появился еще один пост дорожного контроля