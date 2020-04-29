Коронавирус в Рязани: 29 апреля скончался 70-летний мужчина с COVID-19

29 Апр 2020 2020-04-29T22:26:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 29 апреля, в одной из рязанских больниц скончался 70-летний мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Опергруппа по борьбе с распространением COVID-19 сообщает, что пациент имел сопутствующее хроническое заболевание. Врачи долгое время поддерживали его в стабильном состоянии, но болезнь все же оказалась сильнее.

Окончательная причина смерти станет известна после патологоанатомического исследования.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: из 258 госпитализированных 24 находятся в тяжелом состоянии

Опергруппа отчиталась о состоянии заболевших рязанцев (подробности).

Скончались еще двое рязанцев с положительным тестом на коронавирус

Официально от коронавируса в Рязанской области скончались три человека (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU