Коронавирус в Рязани: 29 апреля скончался 70-летний мужчина с COVID-19
В среду, 29 апреля, в одной из рязанских больниц скончался 70-летний мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.
Опергруппа по борьбе с распространением COVID-19 сообщает, что пациент имел сопутствующее хроническое заболевание. Врачи долгое время поддерживали его в стабильном состоянии, но болезнь все же оказалась сильнее.
Окончательная причина смерти станет известна после патологоанатомического исследования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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